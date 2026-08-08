पूर्वी चंपारण के पीपरा में धनौती नदी में डूबने से 80 वर्षीय वृद्ध की मौत, शौच के लिए गए थे

जागरण संवाददाता, पीपरा (पूर्वी चंपारण)। Pipra Drowning Incident: पीपरा थाना क्षेत्र की चिंतामनपुर पंचायत के टिकुलिया गांव में शनिवार सुबह धनौती नदी में डूबने से 80 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई।

मृतक की पहचान टिकुलिया गांव के वार्ड संख्या 15 निवासी अनहोती मुखिया के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

मिली जानकारी के अनुसार अनहोती मुखिया प्रतिदिन की तरह शनिवार सुबह शौच के लिए घर से उत्तर दिशा में बहने वाली धनौती नदी के किनारे गए थे।

इसी दौरान नदी के समीप उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई।

काफी देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन को चिंता हुई। इसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नदी में तलाश की गई और काफी प्रयास के बाद उनका शव बरामद किया गया।

शव मिलने की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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अनहोती मुखिया अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार में पत्नी मातेश्वरी देवी के अलावा चार पुत्र, बहुएं और पोते-पोतियां हैं। पत्नी और बच्चों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया और स्वजन को सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।