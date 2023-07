पूर्वी चंपारण की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही न्यायालय में भी पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। घटना की बाबत पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें उसने अपनी आपबीती सुनाई...

पूर्वी चंपारण में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपित गिरफ्तार। तस्‍वीर प्रतीकात्‍मक

जागरण संवाददाता, मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही न्यायालय में भी पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। घटना की बाबत पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह घर पर अपनी छोटी बहन के साथ अकेली रह रही थी। मां अपने मायके गई थी और पिता मजदूरी करने गए थे। इस बीच, वह गुरुवार की रात अकेले शौच करने गई थी। इसी दौरान तीन युवक क्रमश: विकास कुमार, लालू कुमार व बीरबल सहनी ने जबरन पकड़ लिया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने सुनसान जगह में ले जाकर तीनों युवकों ने बारी-बार से दुष्‍कर्म किया। फिर धमकी दी कि अगर मुंह खोला और घर में जाकर किसी के सामने शिकायत की तो जान से मार डालेंगे। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

Edited By: Deepti Mishra