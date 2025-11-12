East Champaran News : सुगौली में VVPAT की पर्ची मिलने पर हंगामा, सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज

संवाद सहयोगी, सुगौली (पूर्वी चंपारण) । नगर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में वीवीपैट की पर्ची मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड 11 निमुई में राजकीय मध्य विद्यालय के कमरे में वीवी पैट की पर्ची गिरी हुई थी।

स्कूल में बच्चे और ग्रामीणों ने जब पर्ची को गिरा हुआ देखा तो शोरगुल करने लगे। जिसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अवनीश सिंह पहुंचे निमुई स्कूल में पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

थानाध्यक्ष ने लोगों को समझाया और इसकी खबर वरीय अधिकारी को दी। स्कूल के कमरे पर सुरक्षा बल तैनात कर दी गई। पर्ची गिरने की खबर सुन बीडीओ नूतन किरण व सीओ कुंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जिसके बाद वरीय अधिकारी को जानकारी दी।

पर्ची को लेकर लोगो ने तरह-तरह की चर्चा शुरू कर दी।पर्ची गिरने की खबर मिलते ही जन सुराज के प्रत्याशी अजय झा, बसपा उम्मीदवार मो. जुल्फिकार व जनशक्ति जनता दल के श्याम किशोर चौधरी निमुई स्कूल पहुंचे। जहां पर्ची को गिरे देख भड़क उठे और प्रशासन पर सवाल उठाने लगे। इसी बीच ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया।

जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया। पर्ची गिरने की खबर मिलने पर एसडीएम श्वेता भारती व एसडीपीओ दिलीप कुमार पहुंचे। एसडीएम ने स्कूल के कमरे में पहुंचे पर्ची का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 219 पर वीवीपैट का पर्ची कमरा में गिरा हुआ है कि सूचना मिली।

जिसके बाद जायजा लिया गया। प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी से माक पोल से संबंधित पर्ची का लिफाफा ईवीएम जमा कराने आते समय बैग से गिर गया था। उक्त लिफाफा प्राप्त कर लिया गया है और सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए निर्वाची पदाधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।मतदान प्रक्रिया पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। करीब 50 पर्ची था। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांचोपरांत मामले में समुचित कार्रवाई की जाएगी।