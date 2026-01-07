Language
    पताही के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नहीं मिल रहा गर्म भोजन, अंडे और फल भी नदारद

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:44 AM (IST)

    पताही प्रखंड के 193 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार गर्म भोजन, अंडे और फल नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिक ...और पढ़ें

    खतरे में पताही के बच्चों का पोषण 

    संवाद सहयोगी, पताही। पताही प्रखंड की सभी पंचायतों में कुल 193 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यहां स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित की जाती है। 

    बावजूद इसके प्रखंड के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को न तो मेनू के अनुसार गर्म भोजन मिल रहा है और न ही अंडा व फल नियमित रूप से दिए जा रहे हैं। 

    पूरक पोषाहार का साप्ताहिक मेनू निर्धारित

    समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषाहार का साप्ताहिक मेनू निर्धारित है। इस मेनू के अनुसार केंद्रों पर बच्चों को सुबह नाश्ता तथा दोपहर में गर्म पका भोजन देना अनिवार्य है।

    मेनू के अनुसार सोमवार को नाश्ते में भुना चना व मूंगफली तथा भोजन में चावल का पुलाव, मंगलवार को नाश्ते में केला, पपीता या मौसमी फल और भोजन में आलू-चना की सब्जी व चावल, बुधवार को नाश्ते में अंकुरित चना व गुड़ तथा भोजन में सोयाबीन की सब्जी व चावल दिया जाना है।

    अधिकांश जगहों पर नहीं मिलता अंडा

    गुरुवार को नाश्ते में मौसमी फल और भोजन में रसियाव, शुक्रवार को नाश्ते में दूध तथा भोजन में कद्दू-दाल या साग-दाल के साथ चावल, जबकि शनिवार को नाश्ते में फल और भोजन में खिचड़ी देने का प्रावधान है। 

    स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रखंड के 193 आंगनबाड़ी केंद्रों में गिने-चुने केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगहों पर बच्चों को न तो अंडा मिलता है और नहीं फल। इससे बच्चों के पोषण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

    सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से की जा रही है। पर्यवेक्षिकाओं को केंद्रों की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।- सदानंद दास, सीडीपीओ, पताही