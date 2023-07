पूर्वी चंपारण भारत-नेपाल सीमा से सटे पूर्वी चंपारण के रक्सौल से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए दोनों चीनी नागरिकों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और जेल भेजे गए चीनी नागरिकों के सेलफोन की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। सेलफोन की कॉल डिटेल देखने के बाद पता चला है कि चीनी नागरिक पाकिस्तान के लोगों के भी संपर्क में थे।

Bihar: नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार चीनी नागरिकों का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, कॉल डिटेल से हुए कई खुलासे

