नेपाल त्रासदी: नदी के पानी से जमी रेत में दबे 3-4 मंजिला मकान, तबाही के बाद अब दलदल से आ रही बदबू

संजय कुमार उपाध्याय, काठमांडू (नेपाल)। कल तक भोटेकोशी व त्रिशूली मां जैसी थीं। इनके जल की पवित्रता का बखान करते लोग अघाते नहीं थे।

आज भी यहां के लोग इन्हीं नदियों के किनारे खड़े होकर रेत में दबा अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य देख रहे। त्रिशूली के किनारे नुवाकोट जिले में तबाही का जो दृश्य दिख रहा, वह अनुमान से परे है।

न जाने कितने घर व दुकानों को भोटेकोशी व त्रिशूली ने अपनी धारा में समाहित कर लिया। न जाने कितनों पर रेत की ऐसी चादर है कि अब ये शायद ही अपने पुराने स्वरूप को पा सकें।

तीन-चार मंजिली इमारतों के कई तलों पर रेत व पत्थर है। आदमी संग बेजुबान भी इसमें दब गए। 26 अगस्त को हुई त्रासदी के सातवें दिन मंगलवार को इक्का-दुक्का लोग ही अपने घरों को निहारते मिले। अधिकांश जनहानि के बीच अपनों को ढूंढ रहे।

हम त्रिशूली के उस किनारे पर खड़े हैं, जहां हर तरफ तबाही के निशान हैं। नुवाकोट के विद्यालय में 10वीं की छात्रा प्रतिज्ञा काठमांडू में 12वीं में पढ़ रही बड़ी बहन वर्षा के साथ दलदली जमीन पर कीचड़ से सने हाथ-पांव लिए ढुंगे बाजार में समाप्त हो चुके अपने घर को खोज रही थी।

उदासी के बीच से बात निकली कि कुल 12-13 कमरों का मकान था हमारा। पिता राजू प्रसाद गुप्ता किराने की थोक दुकान इसी मकान में चलाते थे। घटना के वक्त पिता के साथ मां रेणु देवी व भाई प्रवीण घर में ही थे। प्रतिज्ञा स्कूल गई थी।

माता-पिता और भाई ने पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर जाकर जान बचाई। अब न घर रहा और न ही दुकान बची। संतोष इतना है कि अपने बच गए। अब अपने चाचा के घर में जीवन बसर हो रहा। दोनों बहनों की बातें सुन रहे थे तभी अर्थमूवर व हूटर की आवाज के बीच राहत व बचाव का काम भी शुरू हुआ। लोगों के घरों के ऊपर से होकर निकली रेत सड़क से हटाई जा रही थी। यहां से बेतरावती बाजार व मानसरोवर को कनेक्ट करने वाली सड़क में रातो माटो तिराहे पर बेतरावती से पहले मिलीं 75 साल की मन कुमारी। वह चिंतित इस बात को लेकर थीं कि क्या नदी ने धारा बदल दी। बताया- त्रिशूली का रौद्र रूप ऐसा कभी नहीं देखा। नदी अपने सामान्य प्रवाह से करीब 60 फीट ऊपर बह रही थी। पहाड़ पर भागे तो जान बची। बस्तियां वीरान, बाजार समाप्त। अब फिर से गुलजार होने में वर्षों लगेंगे। 70 वर्ष के बहादुर देवरे बोले- अब जन वापसी और इलाके के गुलजार होने में लंबा वक्त लगेगा। कृषि विकास बैंक लिमिटेड की त्रिशूली शाखा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बैंक के सभी तल पर रेत है। एटीएम भी बह गया है।

त्रिशूली सैन्य तालिम केंद्र के पास अपनों को खोजने वालों की भीड़ विदुर नगरपालिका क्षेत्र स्थित श्रीनंबर वन सैन्य तालिम केंद्र, त्रिशूली के बाहर लापता लोगों की सूची है। माता-पिता निर्माया तमांग व नूरस्यांग तमांग को तस्वीरों में तलाश रहीं रसुवा जिले की रोशनी कहती हैं-संपत्ति आनी-जानी है।