नेपाल में बाढ़ से समस्तीपुर मंडल अलर्ट, डेंजर मार्क पर रुकेंगी ट्रेनें; ट्रैक और पुलों की 24 घंटे निगरानी

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और सीमावर्ती नदियों के उफान को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने सतर्कता बढ़ा दी है। संभावित खतरों को देखते हुए रेलवे ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन सहित राज्य बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ सीधा संपर्क साधा है, जिससे आपात स्थिति में फौरन सूचना साझा कर जरूरी कदम उठाए जा सकें।

मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इंजीनियरिंग विभाग की टीम और फील्ड स्टाफ को 24 घंटे सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। ट्रैकमैन और ब्रिज प्रभारियों को अपने-अपने इलाकों में पुल-पुलियों और जलस्तर पर निरंतर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

किसी भी रेलखंड पर पानी का स्तर डेंजर मार्क तक पहुंचने या ट्रैक की सुरक्षा पर आंच आने की स्थिति में ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए रेल प्रशासन हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरत रहा है।

रेलवे ने बताया है कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। निर्देश के आलाेक में बापूधाम मोतिहारी इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी रेल पुल पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं।

नेपाल के फ्लैश फ्लड के मद्देनजर गंडक नदी क्षेत्र में अलर्ट, तटबंध सुरक्षित नेपाल में फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए बिहार में गंडक नदी के जलस्तर पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी ने वाल्मीकिनगर बैराज से गंडक नदी में छोड़े जा रहे पानी और पूर्वी चंपारण में जलप्रवाह की स्थिति का जायजा लिया।