मोतिहारी में दो ट्रकों के आमने-सामने टक्कर में उपचालक की मौत, सड़क जाम

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। शहर के राज्य मार्ग पर चंडी माई स्थान के पास देर शाम दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे में एक ट्रक के उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई।

बंजरिया के युवक की गई जान मृतक की पहचान बंजरिया थाना क्षेत्र के जटवा गांव निवासी आफताब आलम के रूप में हुई है। बताया गया कि बेतिया की ओर से मोतिहारी आ रहे ट्रक में वह उपचालक के रूप में सवार था। टक्कर के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

स्कॉर्पियो से भी भिड़ा ट्रक प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार दोनों ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक स्कॉर्पियो से भी टकरा गया। इससे स्कॉर्पियो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई।

दोनों थानों की पुलिस पहुंची हादसे की सूचना मिलते ही छतौनी थाना और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया और सड़क पर जुटी भीड़ को समझाकर जाम समाप्त कराने का प्रयास शुरू किया।