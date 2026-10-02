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भारतीय पायलट स्मित मच्छर के लिए मोतिहारी में अनुष्ठान, जान पर खेलकर बचाई थी 174 यात्रियों की जान

By Sanjay K Upadhyay Edited By: Ajit kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:52 PM (IST)

Indian Pilot Hero Smit: मोतिहारी में भारतीय पायलट स्मित मच्छर के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए एक अनुष्ठान आयोजित किया ...और पढ़ें

अनुष्ठान के बाद आरती में शामिल लोग। जागरण

अनुष्ठान के बाद आरती में शामिल लोग। जागरण

HighLights

  1. मोतिहारी में पायलट स्मित मच्छर के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित।

  2. स्मित ने अपनी जान पर खेलकर 174 यात्रियों की जान बचाई।

  3. भाजपा नेता यमुना सीकरीया ने धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया।

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Flydubai Pilot Smit Machchhar: दुबई से इजरायल की राजधानी तेल अवीव जा रही फ्लाइट को अपनी जान पर खेलकर हादसों से बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छर के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मोतिहारी में अनुष्ठान किया गया।

शहर के राधा नगर स्थित सीकरायी फार्मेसी कॉलेज परिसर के हनुमान मंदिर में शुक्रवार को पूजा आयोजित हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर पायलट स्मित की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

भाजपा नेता ने की पूजा

धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन उद्योगपति सह भाजपा नेता यमुना सीकरीया ने किया। इस विशेष पूजा में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आरती के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने पायलट के शौर्य की सराहना की।

बड़ी त्रासदी को टाला

भाजपा नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी मानव त्रासदी को टाल दिया। यदि वे समय पर साहस न दिखाते तो एक बहुत बड़ी अनहोनी घट सकती थी। स्मित की इस हिम्मत और सूझबूझ पर आज पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है।

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मानवता की मिसाल कायम

यमुना सीकरीया ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी स्मित ने अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने हमला झेलने के बावजूद विमान को सुरक्षित रखने में सफलता पाई। सह-पायलट के हमले से बचते हुए 174 यात्रियों की जान बचाना पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

नेताओं ने कहा कि इस घटना ने साबित किया है कि भारतीय हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। पायलट के इस साहसिक प्रयास से आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इस दौरान आयोजित आरती और प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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