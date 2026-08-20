मोतिहारी में झोले में पांच पिस्टल लेकर पहुंचा तस्कर, डिलीवरी से पहले पुलिस ने बिगाड़ा खेल

संवाद सहयोगी, मोतिहारी । रघुनाथपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला आसूचना इकाई (डीआइयू) की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार, दस मैगजीन व कारतूस के साथ हथियार के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर गिरोह के मुख्य सरगना की खोज में छापेमारी की जा रही है।

सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियारों की बड़ी खेप लेकर रघुनाथपुर थानाक्षेत्र के मजुराहा स्थित फायरिंग रेंज के पास पहुंचने वाला है।

सूचना का सत्यापन करने के बाद तत्काल छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान झोला लेकर जा रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उसकी पहचान समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थानाक्षेत्र के मुस्तफापुर निवासी मो. अहमद के रूप में की गई। तलाशी लेने पर उसके पास से पांच पिस्टल, पांच कारतूस और 10 मैगजीन बरामद किया गया।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने बताया है कि सभी हथियार, मैगजीन और कारतूस मजुराहा फायरिंग रेंज के पास ही खरीदार को दिया जाना था। उसकी पहचान फोन नंबर से की जानी की थी।

पुलिस को संबंधित नंबर की जानकारी मिली है। जानकारी के आधार पर अब पुलिस गिरोह के सरगना की खोज कर रही है। पता चला है कि मो. अहमद गिरोह का एक सदस्य है। गिरोह में कई और लोग हैं, जिनकी खोज की जा रही है। साथ ही खरीदार की पहचान गिरफ्तार आरोपित के पास से मिले नंबर के आधार पर की जा रही है।