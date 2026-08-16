मोतिहारी में PM आवास की राशि मिली, घर बनाना भूले 438 लाभुक, अब आवंटन रद करने की तैयारी

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर बनाने के लिए पहली किश्त की राशि लेने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करना 438 लाभुकों को भारी पड़ सकता है।

नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लाभुकों को अंतिम चेतावनी देते हुए तीन दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। तय अवधि में काम शुरू नहीं करने पर आवास का आवंटन रद करने के साथ राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

1,958 आवास स्वीकृत नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कुल 1,958 आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी लाभुकों को कार्यादेश जारी कर पहली किश्त की राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी।

निगम प्रशासन के अनुसार 1,520 लाभुकों ने राशि मिलने के बाद आवास निर्माण शुरू करा दिया है। इन लाभुकों ने निर्माण कार्य की जियो-टैग तस्वीर भी निगम कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। 438 लाभुकों ने नहीं शुरू किया काम विभागीय समीक्षा और जांच के दौरान सामने आया कि 438 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने पहली किश्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। निगम प्रशासन ने सभी लाभुकों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है।

तीन दिन में काम शुरू करने का निर्देश नोटिस में लाभुकों को पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भवन निर्माण शुरू कराने और निर्माण की जियो-टैग तस्वीर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।