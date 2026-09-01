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Motihari News : जहां 25 मिनट लगते थे, अब पांच मिनट में सफर, धनौती पुल से बरियारपुर के जाम का भी मिला विकल्प

By Dhiraj Kumar Sanu Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:09 PM (GMT+05:30)

मोतिहारी में धनौती नदी पर बने नए पुल से मजुराहा और कोटवा के बीच यात्रा का समय घटकर पांच मिनट ...और पढ़ें

पूर्वी चंपारण में धनौती नदी पर बना पुल। जागरण

पूर्वी चंपारण में धनौती नदी पर बना पुल। जागरण

HighLights

  1. धनौती पुल से मजुराहा-कोटवा की दूरी 25 से 5 मिनट हुई।

  2. बरियारपुर पुल पर यातायात का दबाव कम होगा।

  3. एमएस कॉलेज में 25.55 करोड़ का खेल परिसर बनेगा।

धीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी। धनौती नदी पर मजुराहा को कोटवा से जोड़ने वाला पुल महज एक पुल नहीं, बल्कि नदी के कारण वर्षों से दो हिस्सों में बंटी आबादी के बीच सीधा संपर्क बन गया है।

13.71 करोड़ रुपये की लागत से बने 3×24 मीटर के उच्चस्तरीय आरसीसी पुल सह पहुंच पथ के शुरू होने से कोटवा की ओर से मोतिहारी आने वाले लोगों को अब करीब चार से पांच किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ रही है।

अब तक दक्षिण दिशा से शहर की ओर आने वाले लोगों के लिए बरियारपुर पुल प्रमुख रास्ता था। वहां जाम लगने पर लोगों को काफी परेशानी होती थी। मजुराहा पुल ने इस मार्ग का एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करा दिया है।

खासकर, कोटवा, शंकर सरैया और आसपास के इलाके से आने वाले लोग अब जाम की स्थिति में इस मार्ग का इस्तेमाल कर सीधे शहर की ओर पहुंच सकते हैं। इस पुल का सबसे बड़ा असर हरदिया पंचायत और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है।

धनौती नदी इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देती थी। नदी पार करने के लिए लोगों को करीब दस किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। पुल नहीं होने के कारण गांव से दूसरे हिस्से तक पहुंचना समय और दूरी दोनों के लिहाज से मुश्किल था।

अब स्थिति बदल गई है। स्थानीय ग्रामीण रंजीत गिरी बताते हैं कि जिस रास्ते को तय करने में पहले करीब 25 मिनट लगते थे। वही दूरी अब करीब पांच मिनट में पूरी हो रही है।

जाम से राहत के साथ शहर की कनेक्टिविटी हुई मजबूत

मजुराहा पुल के चालू होने से बरियारपुर पुल पर यातायात का दबाव भी कम करने में मदद मिलेगी। दक्षिण दिशा से आने वाले वाहनों के लिए यह एक और विकल्प बन गया है। खासकर कोटवा की तरफ से मोतिहारी आने वालों के लिए यह रास्ता अधिक सीधा और कम दूरी वाला है।

रंजीत बताते हैं कि इस मार्ग के महत्व को आगे और बढ़ाया जा सकता है। जेल गेट से बेरुआ घाट पुल तक सड़क का चौड़ीकरण हो जाए तो पटना की ओर से आने वाले लोगों के लिए भी मजुराहा पुल होकर शहर में प्रवेश करना सुविधाजनक हो सकता है। इससे शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर यातायात का दबाव बांटने में मदद मिलेगी और भविष्य में यह पुल एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट के रूप में विकसित हो सकता है।

आपात स्थिति में भी बड़ी राहत

पुल का लाभ केवल रोजमर्रा के आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ने पर समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले नदी और चक्कर वाले रास्ते के कारण अतिरिक्त समय लगता था।

अब सीधा मार्ग उपलब्ध होने से स्वास्थ्य आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में समय बच सकता है। खासकर कोटवा, हरदिया और आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित होगी।

वर्षों पुराना सपना हुआ साकार

ग्रामीणों के लिए इस पुल का निर्माण लंबे समय से देखे जा रहे सपने के पूरा होने जैसा है। स्थानीय नथुनी साह कहते हैं कि धनौती नदी के कारण बंटे गांवों के बीच अब आवाजाही आसान हो गई है। पुल ने केवल दो किनारों को नहीं जोड़ा। गांवों को बाजार, शहर, अस्पताल और दूसरी जरूरी सेवाओं से सीधे जोड़ने का रास्ता खोल दिया है।

एमएस कालेज में 25.55 करोड़ से बनेगा खेल परिसर, वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी

मोतिहारी। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही मुंशी सिंह महाविद्यालय (एमएस कालेज) में खेल सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत कॉलेज में खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए 25 करोड़ 55 लाख 29 हजार रुपये की योजना का शिलान्यास किया गया है।

कॉलेज परिसर में बेहतर खेल सुविधाओं और स्टेडियम की मांग शहर के युवाओं और खिलाड़ियों की वर्षों पुरानी रही है। पर्याप्त खेल संसाधन नहीं होने के कारण स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है।

अब इस योजना के धरातल पर उतरने से एमएस कालेज न केवल विद्यार्थियों, बल्कि शहर के युवा खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा खेल केंद्र बन सकेगा। आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होने से विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास का बेहतर अवसर मिलेगा और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। लंबे समय से उठ रही इस मांग पर सरकार की मुहर लगना शहर के खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।