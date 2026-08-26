मोतिहारी में गन्ने के खेत के पास अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत के पास हुई वारदात से हुसैनी डीह गांव की सुबह सनसनी में बदल गई। डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के हुसैनी डीह गांव में मंगलवार की रात करीब 45 वर्षीय बिंदा यादव की चाकू और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

गन्ने के खेत के पास मिला शव बिंदा यादव, स्व. लालू राय के पुत्र और हुसैनी डीह वार्ड संख्या चार के निवासी थे। उनका शव गांव में गन्ने के खेत के समीप मिला। प्रथम दृष्टया शरीर पर चाकू और धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। इससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

सुबह पहुंची पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही डुमरियाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। सूचना पर चकिया अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की जानकारी ली।

एफएसएल और डाग स्क्वायड ने जुटाए साक्ष्य पुलिस ने मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एफएसएल टीम और डाग स्क्वायड को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के इलाके में भी छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

प्रेम प्रसंग की चर्चा प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित बिंदुओं पर जांच की जा रही है।