मोतिहारी में टीकाकरण निगरानी को 14 क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बहाली, स्नातक पास करें आवेदन

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Motihari Regional Supervisor Recruitment: नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए पूर्वी चंपारण जिले में क्षेत्रीय पर्यवेक्षक के 14 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की इस कवायद से जिले में टीकाकरण अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस पद के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।

आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार ऊपरी उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

अनुभव और योग्यता शर्तें

अभ्यर्थियों को टीकाकरण और पोलियो कार्यक्रम की निगरानी (मॉनिटरिंग) का पूर्व अनुभव होना आवश्यक बताया गया है।

चयनित कर्मियों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की जमीनी स्तर पर निगरानी करने और रिपोर्ट तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

लायंस सिक्योरिटी के जरिए चयन

जिला कार्यक्रम प्रबंधक ठाकुर विश्वमोहन ने बताया कि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराया जाता है।

इसी प्रक्रिया के तहत लायंस सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षकों की बहाली पूरी कराई जाएगी।

वेतन और अन्य सुविधाएं

चयनित कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 672 रुपये प्रतिदिन का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा आवागमन के लिए 5,000 रुपये और मोबाइल खर्च के लिए 275 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। नियमानुसार भविष्य निधि (PF) और ईएसआई का लाभ भी मिलेगा।