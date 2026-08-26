मोतिहारी में हवाई सेवा के लिए जमीन तो मिली, रनवे ने अटका दिया रास्ता, अब नए स्थल की तलाश

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। मोतिहारी में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीदों को पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद जिस छोटी हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हुई थी, उसके प्रस्तावित स्थल की जांच कर एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है।

रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थल पर रनवे की लंबाई को सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हवाई पट्टी के लिए आवश्यक करीब 25 एकड़ जमीन तो उपलब्ध है, लेकिन यहां अधिकतम करीब 650 मीटर लंबा रनवे ही बन पा रहा है।

जबकि प्रस्तावित योजना के लिए करीब 1200 मीटर रनवे की आवश्यकता बताई गई है। ऐसे में सुरक्षा मानकों को देखते हुए इस स्थल पर हवाई पट्टी का निर्माण संभव नहीं होने की स्थिति बन गई है। जमीन उपलब्ध, लेकिन रनवे की लंबाई बनी पेच मोतिहारी में हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में प्रशासन की ओर से जमीन चिह्नित करने और तकनीकी संभावनाओं की पड़ताल का काम किया गया था। इसी क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया।

टीम ने जमीन की उपलब्धता के साथ रनवे के लिए जरूरी लंबाई, सुरक्षा मानकों और अन्य तकनीकी पहलुओं का आंकलन किया। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट में रनवे की लंबाई को लेकर गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 25 एकड़ भूमि होने के बावजूद स्थल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 1200 मीटर का रनवे विकसित करना संभव नहीं हो पा रहा है। उपलब्ध लंबाई करीब 650 मीटर तक ही सीमित है।

विमानों के सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए निर्धारित मानकों को देखते हुए यह लंबाई पर्याप्त नहीं मानी जा रही। हवाई पट्टी के निर्माण में केवल जमीन की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं होती। रनवे की लंबाई, दोनों तरफ सुरक्षा क्षेत्र, विमानों के आवागमन के लिए आवश्यक जगह और अन्य तकनीकी मानकों का पालन करना जरूरी होता है। छोटे रनवे पर विमान परिचालन में सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। यही कारण है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिपोर्ट को इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।