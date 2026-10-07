पूर्वी चंपारण में बस से यूपी ले जाई जा रही नाबालिग मुक्त, दो युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पीपराकोठी (पूर्वी चंपारण)। Piprakothi Minor Girl Rescued: जिले के पीपराकोठी में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने शुक्रवार शाम एक नाबालिग किशोरी को सुरक्षित मुक्त कराया।

किशोरी ने पुलिस को बताया कि दो युवक उसे जबरन बस में बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

वाहन जांच में मिली किशोरी

बताया जाता है कि थाने के सिपाही पप्पू यादव और सोहन कुमार पासवान संध्या गश्ती एवं विशेष छापेमारी के लिए निकले थे।

करीब 5:30 बजे पीपराकोठी ओवरब्रिज के नीचे वाहन जांच चल रही थी। इसी दौरान एक किशोरी दौड़ते हुए पुलिस वाहन के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई।

पुलिस ने बस रोककर बचाया

किशोरी ने पुलिस को बताया कि दो व्यक्ति उसे जबरन बस में बैठाकर ले जा रहे हैं। उसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और पीछे से आ रहे दोनों युवकों को पकड़ लिया। किशोरी को सुरक्षित पुलिस संरक्षण में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

चकिया में शादी का दावा पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि किशोरी को पैसे देकर लिया गया था और उसकी चकिया में शादी कराई गई थी। इसके बाद वे उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों की तलाशी ली, जिसमें मोबाइल फोन बरामद हुए।