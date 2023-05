सोने की चेन की जिद से टूटी शादी... दूल्‍हे, बाप-भाई और जीजा को वधुपक्ष ने बनाया बंधक: 2 गांवों की बैठी पंचायत

Groom And His Family Members Kept Hostage After Dispute शहर के बेलवनवा मोहल्ला में शनिवार की रात दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर शादी के मंडप में लड़का ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के इस रवैये के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया।