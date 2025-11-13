Madhuban vidhan sabha Chunav Result: मधुबन सीट पर राणा रणधीर और संध्या रानी के बीच कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, मधुबन। Madhuban Vidhan sabha Chunav result बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम (Madhuban vidhan sabha Election Result 2025) आज 14 नवंबर 2025 को आज रहा है। कुछ ही घंटों में मधुबन सीट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।

बता दें कि मधुबन सीट के लिए इस बार 14 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने 10 नामांकन ही स्वीकार किए थे। चुनाव आयोग ने 4 नामांकन रिजेक्ट कर दिए थे। मैदान में सिर्फ आठ प्रत्याशी हैं।