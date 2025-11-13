Madhuban vidhan sabha Chunav Result: मधुबन सीट पर राणा रणधीर और संध्या रानी के बीच कांटे की टक्कर
Madhuban election Result: बिहार की मधुबन सीट पर 2020 में बीजेपी के राणा रणधीर विजयी रहे थे। राणा रणधीर को 73179 वोट मिले थे।
डिजिटल डेस्क, मधुबन। Madhuban Vidhan sabha Chunav result बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम (Madhuban vidhan sabha Election Result 2025) आज 14 नवंबर 2025 को आज रहा है। कुछ ही घंटों में मधुबन सीट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।
बता दें कि मधुबन सीट के लिए इस बार 14 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने 10 नामांकन ही स्वीकार किए थे। चुनाव आयोग ने 4 नामांकन रिजेक्ट कर दिए थे। मैदान में सिर्फ आठ प्रत्याशी हैं।
मधुबन सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राणा रणधीर पर दांव खेला था, वहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने संध्या रानी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि इस बार इस सीट पर कौन बाजी मारता है?
यह शिवहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2020 में यहां बीजेपी के राणा रणधीर विजयी रहे थे। राणा रणधीर को 73179 वोट मिले थे।
