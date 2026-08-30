केसरिया में रुपये के विवाद में युवक पर फेंका तेजाब, गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर

संवाद सहयोगी, केसरिया (पूर्वी चंपारण)। Kesaria Acid Attack Case: केसरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक युवक पर तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया है।

घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। तेजाब से झुलसे युवक की पहचान वार्ड संख्या नौ निवासी गुंजन कुमार सिंह के रूप में हुई है।

रुपये के लेनदेन पर विवाद

बताया जाता है कि रुपये के लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष पर गुंजन कुमार सिंह के ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप है। तेजाब से युवक के शरीर के कई हिस्से झुलस गए।

गंभीर हालत में पटना रेफर आसपास मौजूद लोगों और स्वजनों ने आनन-फानन में गुंजन को केसरिया स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।