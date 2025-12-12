बापूधाम-पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल, 2 घंटे 44 मिनट फंसे रहे यात्री

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bapudham Patliputra Intercity engine failure: बापूधाम से पाटलिपुत्र जाने वाली गाड़ी संख्या 15556 इंटरसिटी मेमू एक्सप्रेस का इंजन सोमवार की सुबह फेल हो गया। इस कारण से ट्रेन 2 घंटा 44 मिनट लेट हो गई।

इंजन फेल होने की सूचना पर समस्तीपुर कंट्रोल के निर्देश के बाद बापूधाम डीसी का इंजन मेमू एक्सप्रेस ट्रेन में जोड़कर आगे की ओर चलाया गया। यह ट्रेन 6:00 बजे सुबह पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुई।

इंजन फेल हो जाने के कारण पटना और मुजफ्फरपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।