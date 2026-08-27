सरहद पार सजेगी कलाई: बाढ़ की तबाही पर भारी भाई-बहन का प्यार, नेपाल जाकर राखी बांधेंगी बहनें

जागरण संवाददाता, रक्सौल। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए भारत और नेपाल की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए आ-जा सकेंगी।

भारत-नेपाल की खुली सीमा के कारण हर वर्ष रक्षाबंधन पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली बहनें सरहद पार जाकर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं।

पर्सा और बारा जिले के सीमावर्ती गांवों में भारतीय लड़के-लड़कियों के बीच वैवाहिक संबंध भी बने हैं, जिससे रक्षाबंधन पर आना-जाना बढ़ जाता है।

कोरोना महामारी के दौरान दो वर्षों तक सीमा बंद रहने के कारण बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकी थीं। अब स्थिति सामान्य होने के साथ ही भारत-नेपाल के बीच रिश्ते भी सामान्य हो गए हैं।

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाईयों की कलाई सजने को तैयार हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद हेथौड़ा तक लोग सामान्य तरीके से वाहनों का भंसार कराकर जा सकते हैं।

वर्तमान में भारतीय वाहनों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह परंपरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आत्मीय संबंधों का प्रतीक है।

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