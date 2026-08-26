गोरखपुर रूट पर ब्लॉक से मोतिहारी-बेतिया की कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, जननायक एक्सप्रेस का बदला रूट

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर स्थित गोरखपुर कैंट-उनौला स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण के बाद एनआई कार्य के चलते ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है।

03 सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त के प्रस्तावित निरीक्षण के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल ने 30 अगस्त से 04 सितंबर तक कई प्रमुख सवारी गाड़ियों को रद, री-शेड्यूल और मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

इस बदलाव का सीधा असर बापूधाम मोतिहारी और चंपारण रूट से गुजरने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी पड़ेगा।

चंपारण-मोतिहारी रूट की प्रमुख ट्रेनों के समय में फेरबदल

मुजफ्फरपुर से खुलकर बापूधाम मोतिहारी, सुगौली व बेतिया होते हुए जाने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस 03 सितंबर को मुजफ्फरपुर से 240 मिनट (4 घंटे) की देरी से री-शेड्यूल होकर चलेगी।

इसी प्रकार इस रूट की लाइफलाइन मानी जाने वाली 19038 बरौनी-बान्द्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस 03 सितंबर को बरौनी से 300 मिनट (5 घंटे) और बान्द्रा से 31 अगस्त को चलने वाली 19037 अवध एक्सप्रेस 120 मिनट (2 घंटे) री-शेड्यूल रहेगी।