पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, घोड़ासहन (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय मूक-बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन दिया है।

पुलिस ने आवेदन के आधार पर घोड़ासहन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मामले में शेख परवेज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

पीड़िता को आवश्यक चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।

थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है।