'अमीर' बनने का फॉर्मूला किसानों के हाथ लगा, पूर्वी चंपारण में एक साथ उगाते तीन फसल

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। Bihar News: अन्नदाता होने के बाद भी देश में सबसे खराब स्थिति में किसान ही हैं। अब इस दिशा में बदलाव करने की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। उनकी आय बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है।



इस बीच पूर्वी चंपारण के आदापुर के किसानों ने एक प्रयोग किया है। जिसमें वे एक साथ तीन फसल लेने को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। उत्पादकता को बरकरार रखते हुए ऐसा करना काफी लाभकारी होगा।

भारत-नेपाल के सीमावर्ती आदापुर प्रखंड क्षेत्र के चिकनी गांव के किसानों की सब्जी की खेती क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायी है। यहां के किसान एक साथ तीन फसलों से उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर खेती करते है। जिसमें पहले आलू फिर हरा सब्जी और मक्का की खेती के लिए एक ही साथ खेत में आवश्यक उर्वरक आदि देकर तैयार करते है।

यहां के किसानों को खेती के लिए प्रशिक्षण नहीं मिला है। फिरभी सब्जी की खेती में बेहतर उत्पादन के लिए चिकनी गांव के किसानों की खेती प्रखंड क्षेत्र में चर्चित है। छठ महापर्व के पूर्व चिकनी गांव के समीप करीब बीस बिगहा खेतों में आलू की बुआई हो गई थी। लेकिन, बारिश ने किसानों को चिंता बढ़ा दी थी।

बावजूद इसके किसान हतोत्साहित नहीं हुए और खेती-किसानी में डटे रहे और अब खेतों में आलू की फसलें लहलहा रही है। जिसकी देखभाल में किसान जुटे है। सुनील प्रसाद, करीमन पड़ित, रूपेश पड़ित, मुन्ना यादव, सुनील यादव, रामबाबू यादव, रमेश यादव, बाडू कुशवाहा, बच्चन पड़ित, बच्चा पड़ित, अवधेश यादव, रमाकांत प्रसाद, बिरजू प्रसाद, उमाशंकर प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद, वशिष्ठ प्रसाद, संजय प्रसाद आदि किसानों ने बताया कि करीब 20 बिगहा में आलू की रोपाई होती है।

एक कट्टठा खेत में करीब आलू की रोपाई और खेत तैयार करने में करीब आठ हजार रुपए की लागत है। जिसमें प्रति कट्टा करीब 6 क्विंटल उपज होता है। जिसे लागत निकल जाता है। वहीं दूसरी फसल सब्जी में करेला, बोड़ी, टमाटर, खीरा, लौकी, मिर्चा आदि के उपज से लाभ मिलता है।

किसान बताते है कि आलू की उपज से खेती का लागत निकल जाता है और सब्जी की फसलों से लाभ प्राप्त होता है। जो खेती के लिए प्रेरित करता है। जिसे चिकनी गांव में आलू के साथ-साथ सब्जी की खेती लोगों के लिए प्रेरणादायी बन चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि खेती के लिए सरकारी स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिलता है।

बीते माह हुई बारिश से आलू की फसल क्षतिग्रस्त होने को लेकर किसान हतोत्साहित हो गए थे। लेकिन, मौसम का साथ मिला तो राहत मिला है। लेकिन, समय-समय पर उर्वरक, बीज आदि उपलब्ध होता रहे तो किसान खेती के प्रोत्साहित होंगे। वहीं नुकसान होने पर सरकार से सहायता मिलें तो किसानों के हित में बेहतर होगा।