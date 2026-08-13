पूर्वी चंपारण में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला, चार पुलिसकर्मी घायल

संवाद सहयोगी, फेनहारा (पूर्वी चंपारण)। Encroachment Removal Attack: फेनहारा थाना क्षेत्र की खानपीपरा पंचायत के मथरवा गांव में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया।

ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव में पुलिस के दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

घायल महिला पुलिसकर्मी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन में चल रहा है। अंचलाधिकारी डेजी सिंह ने बताया कि करीब दो माह पहले एक ग्रामीण के परिवाद के आधार पर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया था।

इसके बाद ग्रामीण जेसु राय, पिता बलदेव राय, द्वारा दोबारा अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने जेसीबी से दोबारा अतिक्रमण हटाया।

इसी दौरान पुरुषों और महिलाओं सहित कुछ ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल हुए और पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

अंचलाधिकारी ने बताया कि थाना पहुंचकर पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला को धक्का दिए जाने के कारण लोग उग्र हो गए और इसके बाद घटना हुई।