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पूर्वी चंपारण में सिपाही को ईंट से घायल कर हथकड़ी सहित युवक फरार, छापेमारी जारी

By Laxmikant Tripathi Edited By: Ajit kumar
Published: Mon, 21 Sep 2026 07:22 PM (IST)

पूर्वी चंपारण के दरपा थाना से पुलिस अभिरक्षा में एक युवक सिपाही को ईंट से घायल कर हथकड़ी सहित फरार ...और पढ़ें

विकास सिंह!

विकास सिंह!

संवाद सहयोगी, छौड़ादानो (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Police Escape: पूर्वी चंपारण के दरपा थाना से पुलिस अभिरक्षा में शौच के लिए जा रहा हिरासत में लिया गया युवक सिपाही को ईंट से घायल कर हथकड़ी सहित फरार हो गया।

घटना सोमवार सुबह की है। युवक के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई।

गश्त के दौरान लिया हिरासत

बताया गया कि पुलिस रात में थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रात करीब दो बजे तीनकोनी गांव निवासी नन्हक सिंह का पुत्र विकास सिंह बाइक से संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता मिला। पुलिस उसे हिरासत में लेकर दरपा थाना पहुंची थी।

शौचालय ले जा रहा था सिपाही

सोमवार सुबह विकास ने शौच जाने की बात कही। इसके बाद सिपाही राजेश्वर सिंह उसे हथकड़ी में शौचालय की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान विकास ने सिपाही पर ईंट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और हथकड़ी सहित फरार हो गया।

सिपाही का कराया इलाज

घटना के बाद पुलिस ने फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। घायल सिपाही राजेश्वर सिंह को आदापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया।

थाना परिसर में खड़ी बाइक

बताया जा रहा है कि फरार युवक की बाइक थाना परिसर में ही खड़ी है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रीतिश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। पुलिस फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और घटना के संबंध में विभागीय जांच भी की जा रही है।