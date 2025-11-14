पूर्वी चंपारण में शुरुआती दौर में एनडीए को बढ़त, मोतिहारी से प्रमोद कुमार आगे

डिजिटल डेस्क, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Include in Body: Valmiki Nagar vidhan sabha Election Result 2025 : पूर्वी चंपारण भी राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही चल रहा है। यहां एनडीए के प्रत्याशियों को सफलता मिलती दिख रही है।

केसरिया विधानसभा सीट की बात करें तो 13वें राउंड में जदयू की शालिनी मिश्रा वीआईपी प्रत्याशी वरूण विजय से 10785 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं।वहीं मोतिहारी नगर विधानसभा सीट से पांचवें राउंड के मतों की गिनती पूरी हुई है। यहां से भाजपा के प्रमोद कुमार राजद के देवा गुप्ता से 575 मतों से आगे चल रहे हैं।