पूर्वी चंपारण में शुरुआती दौर में एनडीए को बढ़त, मोतिहारी से प्रमोद कुमार आगे
East Champaran election Result: पूर्वी चंपारण जिले में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही एनडीए प्रत्याशियों का शानदार प्रदर्शन चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए डाले गए मतों की गिनती चल रही है। मोतिहारी सीट की बात करें तो यहां से प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Include in Body: Valmiki Nagar vidhan sabha Election Result 2025 : पूर्वी चंपारण भी राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही चल रहा है। यहां एनडीए के प्रत्याशियों को सफलता मिलती दिख रही है।
केसरिया विधानसभा सीट की बात करें तो 13वें राउंड में जदयू की शालिनी मिश्रा वीआईपी प्रत्याशी वरूण विजय से 10785 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं।वहीं मोतिहारी नगर विधानसभा सीट से पांचवें राउंड के मतों की गिनती पूरी हुई है। यहां से भाजपा के प्रमोद कुमार राजद के देवा गुप्ता से 575 मतों से आगे चल रहे हैं।
पूर्वी चंपारण में मतगणना केन्द्र के बाहर तैनात एसटीएफ के कमांडो। जागरण
नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहां से जदयू के विशाल कुमार को 10,120 मत मिले हैं।वहीं राजद के डॉ शमीम 7,520 मत मिले हैं। बात सुगौली विधानसभा की करते हैं। लोजपाआर के बबलू गुप्ता को 2947 मत मिले हैं। वहीं अजय कुमार झा को 2216 मत मिले हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।