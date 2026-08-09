पूर्वी चंपारण में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत, दो लोग घायल

संवाद सहयोगी, तुरकौलिया। जिले में शनिवार को अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पहली घटना कोटवा-मोतिहारी सड़क पर चिउटाहां चौक से करीब एक किलोमीटर आगे हुई, जहां दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल हो गए।

मृतकों की पहचान मथुरापुर निवासी विकास कुमार सहनी और प्रकाश पासवान के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। कवलपुर के समीप बाइक की टक्कर में युवक की मौत वहीं, मोतिहारी-अरेराज मुख्य सड़क पर कवलपुर के समीप भी शनिवार की रात में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार विजुलपुर गांव निवासी सहयोग राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।