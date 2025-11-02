Language
    East Champaran: त्योहारों के बाद ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, बापूधाम स्टेशन से चार दिनों में 38 हजार यात्री हुए रवाना

    By Sanjay Parihar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:14 AM (IST)

    पूर्वी चंपारण के बापूधाम स्टेशन पर त्योहारों के बाद यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले चार दिनों में 38 हजार से अधिक यात्री यहाँ से रवाना हुए हैं। यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण स्टेशन प्रशासन अतिरिक्त व्यवस्था करने में जुटा है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके।

    बापूधाम स्टेशन से चार दिनों में 38 हजार यात्री हुए रवाना। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की जबरदस्त भीड़ चल रही है। बापूधाम स्टेशन पर शनिवार को हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस, बरौनी से बंद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस और आनंद बिहार जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस काफी भीड़ देखी गई।

    बारिश के बीच यात्री भींगते हुए ट्रेनों में सवार होकर लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। रेलवे बोर्ड छठ के बाद लौटने के लिए बापूधाम मोतिहारी के रास्ते चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करा रहा है।

    इस रूट से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में एक प्रतिदिन और तीन साप्ताहिक ट्रेन है। वाणिज्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बापूधाम स्टेशन से 28 से 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक 38 हजार यात्री महानगरों के लिए रवाना हो चुके हैं।

    आंकड़ों के मुताबिक, 28 अक्टूबर को सामान्य टिकट - 2500, आरक्षित टिकट -1350, 29 अक्टूबर को सामान्य टिकट-7050, आरक्षित टिकट-1370, 30 अक्टूबर को सामान्य टिकट- 7800, आरक्षित टिकट-2000 और 31 अक्टूबर को सामान्य टिकट -4750 आरक्षित टिकट- 1700 यात्री महानगरों के लिए रवाना हुए। इधर रेल प्रबंधन यात्री सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है।

    यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेल प्रशासन विभिन्न स्तरों पर तैयारी की है। यात्रियों को जानकारी देने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, आरपीएफ, वाणिज्य, अभियंत्रण तथा कार्मिक विभाग के निरीक्षक की तैनाती की गई है।

    स्टेशन पर कोई भगदड़ न मचे तथा यात्रियों को ट्रेनों के बारे में जानकारी में कोई असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। परिचालन विभाग के निरीक्षक तथा स्टेशन मास्टर, गार्ड को यात्री गाडियों के सुरक्षित एवं संरक्षित परिचालन को लेकर तत्पर हैं।

    नोडल अधिकारी अभिजात कुमार एवं मुख्य वाणिज्य निरीक्षक हरकिशोर भक्त सारी व्यवस्था पर चौबीस घंटे नजर रखेंगे।यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसएस राजीव सिंह,टीआई विनोद कुमार, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, एसएसआई सत्येंद्र सिंह और रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात थे।