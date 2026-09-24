पूर्वी चंपारण में मोरल पुलिसिंग पर पुलिस का कड़ा रुख, कानून तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। जिले में मोरल पुलिसिंग के नाम पर कानून हाथ में लेकर महिला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के सभी थानों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पुलिस की ओर से जागरूकता संदेश जारी कर लोगों को निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दी गई है।

निजी जीवन में हस्तक्षेप अपराध

पुलिस की ओर से जारी जनहित सूचना में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को वयस्कों की मित्रता या उनके साथ घूमने का विरोध नहीं करना चाहिए।

वयस्कों के निजी संबंधों में हस्तक्षेप करना, कपड़े, मित्रता या जीवनशैली पर टिप्पणी करना कानूनी तौर पर गलत है। इसके अलावा जबरदस्ती रोकना, ले जाना, धमकाना, गाली देना या सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।

कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का दायित्व है। किसी भी व्यक्ति को मोरल पुलिसिंग करने या कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत ऐसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है।