पूर्वी चंपारण में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 60 हजार अर्थदंड भी

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण में किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने गुरुवार को गोविंदगंज थाना क्षेत्र के लौरिया निवासी हिमांशु कुमार पाण्डेय को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

(अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड वसूल होने पर यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। मामले में पीड़िता के पिता ने गोविंदगंज (मलाही) थाना कांड संख्या 184/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार 24 अप्रैल 2024 की रात पीड़िता पड़ोस में आयोजित एक विवाह समारोह में गई थी। समारोह से लौटने के बाद वह देर रात तक घर नहीं आई। सुबह स्वजन ने संभावित स्थानों पर उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस ने पीड़िता और नामजद आरोपित को सात मई 2024 को मोतिहारी रेलवे स्टेशन के समीप से हिरासत में लिया था। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जहां पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि घटना के दिन आरोपित ने फोन कर उसे बुलाया और अरेराज की ओर लेकर चला गया।