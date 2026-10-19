पूर्वी चंपारण के पीपरा बाजार में भीषण आग, दुर्गा पूजा पंडाल के पास पांच दुकानें खाक

संवाद सहयोगी, पीपरा (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Pipra Fire: दुर्गा पूजा के उत्सव के बीच रविवार देर रात पीपरा बाजार में शार्ट सर्किट से भीषण अगलगी हो गई।

पंडाल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मार्केट में आग लगने से पांच दुकानें जलकर राख हो गईं। हादसे में लाखों रुपये के कपड़े और अन्य सामान जलकर नष्ट होने की बात सामने आई है।

पंडाल के पास लगी आग

जानकारी के अनुसार, डीजे फैशन वर्ल्ड सेंटर कपड़े की दुकान में इनवर्टर ब्लास्ट होने के बाद आग लगी। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले आग की लपटों ने देखते-देखते आसपास की पांच दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।