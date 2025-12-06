East Champaran News: तालाब से मिला लापता छात्र का शव, ग्रामीणों ने शिक्षकों को बनाया बंधक

संवाद सहयोगी, कोटवा (पूर्वी चंपारण)। थाना क्षेत्र में मच्छरगांवा बनकटवा मध्य विद्यालय से मंगलवार (02 दिसंबर) को लापता पांचवीं वर्ग के छात्र रवि कुमार (11) का शव विद्यालय के बगल में स्थित तालाब से शनिवार को मिला। घटना की सूचना जंगल के आग की तरह पूरे इलाके में फैली। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विद्यालय को घेर लिया। शिक्षकों के साथ बदसलूकी कर उन्हें बंधक बना लिया। इससे पहले महिला शिक्षक आक्रोस को देख पहले ही निकल गईं। घटना की सूचना पर पहुंची कोटवा थाना की पुलिस को भी लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एहतियातन जिला पुलिस बल समेत कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। बावजूद इसके घटना में लोग शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका और पुलिस की लापरवाही को ले वरीय पदाधिकारी और डाग स्क्वार्ड की टीम बुलाने की मांग पर लोग अड़ गए।

इस बीच घटनास्थल पर पहुंचे सदर टू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतेश पांडेय व डाग स्क्वार्ड की टीम ने अपना काम शुरू किया। पुलिस तालाब से बच्चे के शव को निकाल ले जाने लगी, लेकिन महिलाओं ने रोक दिया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और डीएसपी के समझाने बुझाने व न्याय दिलाने के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विद्यालय में बंधक बने सभी 6 शिक्षकों को थाना लाया गया। जिन शिक्षकों को थाना लाया गया उसमें प्रधान शिक्षक विकास कुमार, कृष्ण किशोर प्रसाद यादव, अशोक कुमार,उपेंद्र कुमार,रोहित कुमार,उपेंद्र कुमार-2 शामिल हैं।

मालूम हो कि गत मंगलवार को विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग और कापी का वितरण किया जा रहा था। परंतु मृतक रवि कुमार उम्र 11 वर्ष को नहीं मिला था। उस घटना के बाद से वह लापता था।

मृतक के पिता मुकेश प्रसाद ने बताया कि उसी दिन शाम से उसकी खोजबीन की गई परंतु वह नहीं मिला। बाद पुलिस को इस आशय का आवेदन भी दिया। परंतु पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज 5वें दिन तालाब में उसका शव मिला। लोगों के पुलिस लापरवाही और शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका पर एसडीपीओ जीतेश पांडेय ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लापता बच्चे की खोजबीन की।