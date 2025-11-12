East Champaran News: पताही के गोलगाछी पोखर में डूबा युवक, गांव में मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण)। पकड़ीदयाल थानाक्षेत्र के बड़कागांव पंचायत के ठिकहां बनकट बालू टोला में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गांव के विजय दास के 25 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार, गोल गाछी पोखर में डूब गए। युवक के डूबने की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। पोखर के किनारे चीख-पुकार और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुंदन सुबह घर से निकला था और दोपहर के समय गोल गाछी पोखर के पास देखा गया। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वह संभवतः नहाने या किसी काम से पोखर के किनारे गया था। इसी दौरान वह गहराई में चला गया और डूब गया। किसी ने उसे पानी में गिरते नहीं देखा, जिससे घटना की सटीक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिता विजय दास और मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

परिवार के सदस्य और ग्रामीण बार-बार पोखर किनारे पहुंचकर बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। कई ग्रामीणों ने खुद से खोजबीन शुरू की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। सूचना पाकर थानाध्यक्ष अशोक साह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। टीम के पहुंचते ही पोखर में युवक की तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है।