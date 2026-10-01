पूर्वी चंपारण में दो साल बाद आया चाकू से हत्या का फैसला, दोषी को उम्रकैद और 55 हजार अर्थदंड

संवाद सहयोगी, मोतिहारी ( पूर्वी चंपारण)। अनुसूचित जाति व जनजाति के अनन्य विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने चाकू से मार कर युवक की हत्या करने के मामले में दोषी एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा कोटवा थाना क्षेत्र के जसौली पट्टी वार्ड संख्या-9 निवासी फुरदेली पासवान के पुत्र आलोक पासवान को हुई है। मामले में जसौली वार्ड संख्या-चार निवासी अनीश पासवान ने कोटवा थाना कांड संख्या 219/2023 दर्ज कराया था। प्राथमिकी में आलोक पासवान समेत पांच लोगों को नामजद किया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पांच जून 2023 की रात सूचक के पिता साधु पासवान और छोटे भाई रूपम पासवान पड़ोसी गांव गोसाईबारी में आयोजित शादी समारोह में गए थे। वहां आलोक पासवान एवं अन्य लोगों द्वारा उसके पिता व भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए हत्या कर देने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलने पर सूचक घर से निकला। वह नहर बांध के समीप पहुंचा, जहां नामजद आरोपितों ने रूपम पासवान पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।