    नेपाल से असम तक तलाश, दिल्ली में मिली पूर्वी चंपारण से लापता किशोरी; रवि नाम का आरोपी गिरफ्तार

    By Laxmikant Tripathi Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:41 AM (IST)

    रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात मानव तस्करी रोधी इकाई ने दिल्ली से पूर्वी चंपारण की एक नाबालिग लड़की को सकुशल बचाया है। दो महीने पहले लापता हुई लड ...और पढ़ें

    दिल्ली में मिली पश्चिम चंपारण से लापता किशोरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रक्सौल। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात मानव तस्करी रोधी इकाई एसएसबी रक्सौल एवं सीमांत मुख्यालय एसएसबी तेजपुर (असम) की मानव तस्कर रोधी ईकाई ने एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया है, जो करीब दो माह पूर्व घर से लापता हो गई थी।

    इस संबंध में परिजनों ने नकरदेई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने दी।

    उन्होंने बताया कि इसके बाद परिजनों के एएचटीयू की टीम से संपर्क किया और इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा को पत्र लिखा इस पर कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें पता चला कि रवि नामक व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर नेपाल ले गया था।

    नेपाल में भी काफी खोजबीन की गई, लेकिन वहां भी बच्ची का पता नहीं चल सका। तब आरोपी का एक मोबाइल नंबर मिला, जो लगातार बंद आ रहा था, लेकिन बंद मोबाइल नंबर के आधार पर एएचटीयू एसएसबी रक्सौल तथा सीमांत मुख्यालय एसएसबी तेजपुर (असम) से संपर्क किया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए एक तकनीकी टीम गठित की गई, जिसने बंद मोबाइल नंबर से संबंधित तकनीकी जानकारी जुटाकर आरोपी रवि की लोकेशन ट्रेस की जिसमें लोकेशन दिल्ली में पाया गया।

    इसके बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर नाबालिग लड़की को सकुशल रेस्क्यू कर लिया और आरोपी रवि को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई के लिए पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को सौंप दिया है।

    इस टीम का रहा योगदान

    इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के प्रियंक कानूनगो, रक्सौल एएचटीयू इंस्पेक्टर विकास कुमार, इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा-क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी बेजपारा (असम), सीमांत मुख्यालय एसएसबी तेजपुर (असम), वीरेंद्र सिंह डायरेक्टर मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली, क्राइम ब्रांच नई दिल्ली, पुलिस थाना ख्याला पश्चिमी दिल्ली तथा एनजीओ रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा।यह कार्रवाई अंतरराज्यीय समन्वय, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का एक सराहनीय उदाहरण मानी जा रही है।