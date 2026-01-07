नेपाल से असम तक तलाश, दिल्ली में मिली पूर्वी चंपारण से लापता किशोरी; रवि नाम का आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रक्सौल। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात मानव तस्करी रोधी इकाई एसएसबी रक्सौल एवं सीमांत मुख्यालय एसएसबी तेजपुर (असम) की मानव तस्कर रोधी ईकाई ने एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया है, जो करीब दो माह पूर्व घर से लापता हो गई थी।

इस संबंध में परिजनों ने नकरदेई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद परिजनों के एएचटीयू की टीम से संपर्क किया और इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा को पत्र लिखा इस पर कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें पता चला कि रवि नामक व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर नेपाल ले गया था।

नेपाल में भी काफी खोजबीन की गई, लेकिन वहां भी बच्ची का पता नहीं चल सका। तब आरोपी का एक मोबाइल नंबर मिला, जो लगातार बंद आ रहा था, लेकिन बंद मोबाइल नंबर के आधार पर एएचटीयू एसएसबी रक्सौल तथा सीमांत मुख्यालय एसएसबी तेजपुर (असम) से संपर्क किया।