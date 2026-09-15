East Champaran : मोबाइल दुकान पर पहुंचे तीन बदमाश, विवाद के बाद चलीं गोलियां, CCTV में हेलमेटधारी कैद

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। जिले के लखौरा थानाक्षेत्र के जमुनिया चौक पर मोबाइल दुकान के समीप मंगलवार की शाम बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग की सूचना के बाद इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति है।

बताया गया है कि बाइक पर सवार तीन बदमाश चौक पर पहुंचे। एक दुकान के अंदर गया। फिर दुकानदार के विरोध के बाद बदमाश बाहर निकला। विवाद होने लगा। इसी दौरान बदमाशों ने तीन राउंड गोली चलाई गई।

व्यवसायी रंजीत कुमार ने घटना को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। हालांकि, पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम के साथ थानाध्यक्ष मामले की जांच कर रहे हैं।

थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि बाइक से पहुंचे दो युवकों ने व्यवसायी को नलकटुआ जैसा हथियार दिखाकर भयभीत करने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही दुकान व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग खंगाली।