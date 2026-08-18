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East Champaran : कुव्यवस्था और घटिया भोजन से नाराज छात्रों ने 20 घंटे तक किया अनशन

By Amrendra Kumar Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:37 PM (IST)

सुगौली के भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों ने कुव्यवस्था, घटिया भोजन और पढ़ाई की बदहाली के खिलाफ 20 घंटे तक भूख हड़ताल की। अधिकारियों ने जांच कर कई कमियां पाईं और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने अनशन समाप्त किया।

सुगौली के अंबेडकर स्कूल के बच्चों से बात करते अधिकारी । जागरण

सुगौली के अंबेडकर स्कूल के बच्चों से बात करते अधिकारी । जागरण

HighLights

  1. छात्रों ने घटिया भोजन और कुव्यवस्था के खिलाफ 20 घंटे अनशन किया।

  2. अधिकारियों की जांच में विद्यालय में कई गंभीर कमियां मिलीं।

  3. कार्रवाई के आश्वासन के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त की।

संवाद सहयोगी, सुगौली (पूर्वी चंपारण)। प्रखंड की दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय की बदहाल व्यवस्था के विरोध में छात्रों का आक्रोश सोमवार को सड़क पर आ गया। कुव्यवस्था, घटिया भोजन और पढ़ाई की बदहाल स्थिति से नाराज छात्र करीब 20 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे।

छात्रों के आंदोलन की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम अरुण कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह, सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि समेत अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर मामले की जांच की।

इस दौरान भोजन, साफ-सफाई, पेयजल, आरओ, इंटरनेट और सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां सामने आईं। छात्रों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। भोजन की गुणवत्ता भी खराब रहती है।

छात्रों का आरोप है कि भोजन की सामग्री में कीड़े तक निकल चुके हैं। बीती रात खराब खाना दिए जाने की शिकायत करने पर एक छात्र को कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया। छात्रों ने कहा कि पढ़ाई के साथ रहने और भोजन की व्यवस्था भी लंबे समय से दयनीय है। सुरक्षा व्यवस्था की जांच में भी खामियां मिलीं।

छात्रों ने बताया कि करीब तीन दिन पहले सीढ़ी की टूटी रेलिंग के कारण एक छात्र नीचे गिर गया था। कई नल टूटे मिले, जबकि आरओ खराब पड़ा है। इंटरनेट सुविधा भी प्रभावित है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल खाना बनाने वाली टीम को बदलने का निर्देश दिया। छात्रों की मेस कमेटी गठित कर प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्णय लिया गया।

साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल, आरओ और सीढ़ी की रेलिंग दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया गया। सदर एसडीएम अरुण कुमार ने कहा कि विद्यालय की अव्यवस्था और कुप्रबंधन की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।

प्राचार्य की भूमिका की भी जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि ने भी जिम्मेदार कर्मियों के रवैये पर कार्रवाई के संकेत दिए। एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह ने छात्रों की समस्याएं सुनकर व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया। इसके बाद छात्रों ने अनशन समाप्त किया।

  • सुगौली की दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय का मामला
  • सूचना पर पहुंचे सदर एसडीओ और डीएसपी, जांच में मिलीं कई प्रकार की खामियां
  • खाना बनाने वाली टीम को बदलने का निर्देश, प्राचार्य की भूमिका की भी होगी जांच