East Champaran : अंतिम संस्कार के बाद नदी में उतरे किशोर, दो की डूबने से मौत; दूसरे घाट पर अधेड़ का मिला शव

संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण)। थाना क्षेत्र के बारा गोविंद गांव में रविवार को एक हृदय विदारक घटना हुई। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए दो किशोरों की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई।

मृतकों की पहचान बारा गोविंद वार्ड 11 निवासी बिगू सहनी का 13 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार एवं श्रीनारायण राम के 15 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। दोनों गांव के ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय में नौवीं कक्षा के छात्र थे।

बताया जाता है कि उक्त गांव के मोहन ठाकुर की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। रविवार को ग्रामीण हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार गांव के सरेह में उनका अंतिम संस्कार करने गए थे। दाह संस्कार के बाद परंपरा के अनुसार सभी स्नान करने के लिए बूढ़ी गंडक नदी में गए। इसी दौरान उक्त दोनों किशोर के अलावा गजेंद्र सहनी का पुत्र रोहित कुमार गहरे पानी में चला गया। आसपास स्नान कर रहे ग्रामीणों ने उन्हें डूबता देख बचाने का प्रयास किया, जिसमें रोहित को तो जिंदा बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों में सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला और तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल ले गए।

जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक दिव्यांशु अपने परिवार का इकलौता चिराग था। वहीं मंजीत चार भाई और तीन बहनों में तीसरे स्थान पर था। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज अग्रेतर करवाई में जुटी है। नदी की सोती में मिला अधेड़ का शव, परिवार में मचा कोहराम मोतिहारी । जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के बसबिट्टा गांव में नदी की सोती में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान उसी गांव के निवासी 40 वर्षीय अरविंद राम के रूप में हुई है।

उसका शव नदी की सोती में पानी के ऊपर मिलने के बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी। बताया जाता है कि अरविंद सुबह किसी काम से घर से निकला था। इसके बाद वह काफी देर तक वापस नहीं आया।

घर नहीं लौटने पर सवजनों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान नदी की सोती में उसका शव दिखाई दिया। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिवार को घटना की सूचना लखौरा पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। अरविंद तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी उपरावती देवी, पुत्री खुशबू, रूची और पुत्र अयांश का रो-रोकर बुरा हाल है।