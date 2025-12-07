Language
    दहेज के लिए नवविवाहिता की बेरहमी से पिटाई, पिता को दी गोली मारने की धमकी

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    पताही में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे औ ...और पढ़ें

    नवविवाहिता की बेरहमी से पिटाई

    संवाद सहयोगी, पताही। थाना क्षेत्र के छोटका बलुआ गांव में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को बुरी तरह पीटे जाने की घटना सामने आई है। घटना की बाबत कोदरिया निवासी सुखल महतो ने पुलिस को आवेदन दिया है। 

    पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी साल मार्च में पताही के छोटका बलुआ गांव निवासी नीरज कुमार से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। 

    बाइक और सोने की चेन की मांग

    शादी के बाद उनकी बेटी पर लगातार दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा। ससुराल पक्ष बाइक और सोने की चेन की मांग कर रहा था। दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और कई बार उसकी पिटाई भी की गई। 

    पीड़ित पिता ने बताया कि हाल ही में उनकी बेटी ने रोते हुए फोन किया और बताया कि ससुराल वाले उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बात करते-करते अचानक किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और काल काट दिया। कुछ देर बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आया, जिसमें उन्हें गाली-गलौच की गई और गोली मारने की धमकी दी गई। 

    समूह में गाड़ी से बेटी के ससुराल पहुंचे

    इस घटना से घबराकर पिता तुरंत अपने रिश्तेदारों और परिचितों के साथ लगभग 10-12 लोगों के समूह में गाड़ी से बेटी के ससुराल पहुंचे। हालांकि, वहां किसी ने भी लड़की के हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 

    कई बार पूछने पर भी ससुराल पक्ष ने बेटी का पता छिपाए रखा और उसे मिलने नहीं दिया। इसी दौरान, आसपास के लोगों ने बताया कि लड़की को ढाका ले जाकर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया है, लेकिन किस डॉक्टर के पास, इसकी जानकारी नहीं दी गई। थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि मामले में आवेदन प्राप्त हो गया है। पुलिस जांच कर रही है।