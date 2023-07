West Champaran: दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने की आत्महत्या, मां का रो-रोकर बुरा हाल

West Champaran पताही थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। खबर के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता से 1 लाख रुपए सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं बेटी के जाने से मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पताही, संवाद सहयोगी। पताही थाना क्षेत्र के बड़ाशंकर पंचायत के पंसलवा गांव में एक विवाहिता का फंदे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान पंसलवा गांव निवासी विनोद महतो की पुत्री ज्योति देवी (22) के रूप में बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना को लेकर बताया गया कि पुलिस ने मृतका का शव उसके पिता के घर में पंखे से लटका हुआ बरामद किया। मृतका ज्योति की शादी साल 2020 में चिरैया थाना के मुउराहा गांव निवासी मंतोष महतो से हुई थी। छह महीने पहले वह अपने पति के घर से मायका पनसलवा आई थी। मृतका की दो साल की एक बेटी है। मृतका की मां कलावती देवी ने बताया कि दामाद उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। वह जब भी ससुराल जाती थी तो उसे मारपीट कर भगा दिया करता था। वे दहेज में 1 लाख रुपए, सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। इसी कारण शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद उन्होंने मृतका ज्योति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आगे कलावती ने बताया कि मंगलवार की शाम को बेटी के फोन पर दामाद का फोन आया। वह फोन पर ही उसके साथ गाली-गलौज करने लगा और उसे मारने की धमकी भी देने लगा। यही कारण रहा कि मंगलवार की देर रात उसने कमरे में ही पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां कलावती देवी का घर पर रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। वह बेटी को याद करते हुए कह रही है कि कहां चली गई बेटी। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पंसलवा गांव से एक नवविवाहिता का घर के कमरे से फंदे से लटका शव को बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले के सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों द्वारा अभी कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

