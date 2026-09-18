मोतिहारी केंद्रीय कारा में बंदी की मौत, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। स्थानीय केंद्रीय कारा में सजा काट रहे बंदी 70 वर्षीय व्यास पाठक की शुक्रवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

सांस लेने में परेशानी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे गुरुवार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृत बंदी सिवान जिले के आंदर का रहने वाला था।

जेल अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि 17 सितंबर को बंदी ने सांस लेने में परेशानी और सीने में दर्द की शिकायत की थी। जेल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने उसकी बेहतर जांच और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजने की अनुशंसा की।

इसके बाद कारा कक्षपाल की अभिरक्षा में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि व्यास पाठक को आंदर थाना कांड में न्यायालय से सजा हुई थी। न्यायालय के आदेश के बाद आठ जून 2017 को उसे मंडल कारा, सिवान भेजा गया था। बाद में शेष सजा भुगतने के लिए तीन सितंबर 2017 को उसे केंद्रीय कारा, मोतिहारी स्थानांतरित किया गया था।