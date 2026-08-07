बाघ-तेंदुए के हमले में मौत पर अब 10 लाख रुपये, बिहार सरकार की नई गाइडलाइन

जागरण संवाददाता, मोतिहारी । अब जंगलों से बाहर आबादी वाले क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, हाथी या अन्य जंगली जानवरों के हमले से जान-माल की क्षति होने पर पीड़ितों को बिहार सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गैर-वन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाले नुकसान पर राहत देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी मोतिहारी अमित कुमार ने बताया कि हाल के वर्षों में वन्यजीवों के गांवों और रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे मामलों में अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गाइडलाइन के अनुसार, वन्यजीव के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 1.44 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायल होने पर 24 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।