पूर्वी चंपारण में घर लौट रहे युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, पिस्टल समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण)। थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा गांव में शुक्रवार की शाम आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल युवक थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा पोखरिया टोला निवासी नीतीश कुमार उर्फ गोलू पिता संजय कुमार बताया जाता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन बदमाशों को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।

पकड़ा गया बदमाश थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा निवासी सत्यम कुमार साह उर्फ राजा पिता हरीलाल साह, गोलू कुमार पिता रणजीत कुमार यादव एवं गड़हिया थाना क्षेत्र के स्वांगिया मालही टोला निवासी पंकज कुमार पिता विनोद सहनी बताया जाता है।