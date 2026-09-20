रात में बाइक से घर लौट रहे थे 2 युवा, तभी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर; पूर्वी चंपारण के चकिया में 1 की मौत

संवाद सहयोगी, चकिया। मोतिहारी मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्वी चंपारण के चकिया थानाक्षेत्र स्थित बाइपास के निकट अनियंत्रित अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई।

दूसरे की हालत नाजुक बताई जाती है। घटना शनिवार रात्रि करीब ग्यारह बजे की बताई जाती है। मृत युवक की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना अंतर्गत गांव पराती निवासी मो. इस्लाम के पुत्र मो. वकील(24) के रूप में हुई है।