स्वतंत्रता दिवस पर BSNL की सौगात, सिर्फ 1 रुपये में फ्रीडम 2.0 मोबाइल ऑफर लॉन्च

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने देशवासियों और उपभोक्ताओं के लिए कई आकर्षक एवं किफायती डिजिटल प्लान की घोषणा की है।

बीएसएनएल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बीएसएनएल के ऑपरेशन हरेंद्र कुमार और लेखा पदाधिकारी विकास मिश्र ने संयुक्त रूप से नए ग्राहक-केंद्रित प्लान और नेटवर्क विस्तार की विस्तृत जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ने नए उपभोक्ताओं के लिए फ्रीडम 2.0 मोबाइल ऑफर पेश किया है, जिसके तहत मात्र 1 रुपये में 24 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1 जीबी डेटा, 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।