    वीरगंज में बम की सूचना पर भारत में अलर्ट, भारत–नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की चौकसी

    By Vijay Kumar GiriEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    नेपाल के वीरगंज में बम की सूचना मिलने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, और सुरक्षा बल हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी जानकारी जुटाने में जुटी हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

    नेपाल में बम की सूचना

    जागरण संवाददाता, रक्सौल(पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के पर्सा जिला स्थित वीरगंज के छपकैया क्षेत्र में बुधवार को बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया।

    स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जिला पुलिस कार्यालय को दी। सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया।

    सुरक्षा घेरा और आवागमन पर रोक

    सूचना मिलते ही पुलिस ने रक्सौल–वीरगंज मुख्य मार्ग पर स्थित वीरगंज उप क्षेत्रीय नारायणी अस्पताल और श्रीराम हॉल के बीच के इलाके की घेराबंदी कर दी। आसपास के क्षेत्रों को खाली कराते हुए आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई।

    इस दौरान नेपाल सेना का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया और संदिग्ध बम को निष्क्रिय करने के प्रयास में जुट गया। समाचार लिखे जाने तक बम निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जारी थी।

    पुलिस और सेना ने बढ़ाई चौकसी

    नेपाल पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, घटनास्थल पर बम जैसी एक संदिग्ध वस्तु बरामद की गई है। फिलहाल बम की शक्ति और प्रकृति का आधिकारिक खुलासा लैब परीक्षण के बाद किया जाएगा।

    घटना स्थल मैत्री पुल से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण सीमावर्ती सुरक्षाबलों और सशस्त्र पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है।