वीरगंज में बम की सूचना पर भारत में अलर्ट, भारत–नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की चौकसी

जागरण संवाददाता, रक्सौल(पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के पर्सा जिला स्थित वीरगंज के छपकैया क्षेत्र में बुधवार को बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया।

स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जिला पुलिस कार्यालय को दी। सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया।

सुरक्षा घेरा और आवागमन पर रोक

सूचना मिलते ही पुलिस ने रक्सौल–वीरगंज मुख्य मार्ग पर स्थित वीरगंज उप क्षेत्रीय नारायणी अस्पताल और श्रीराम हॉल के बीच के इलाके की घेराबंदी कर दी। आसपास के क्षेत्रों को खाली कराते हुए आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई।