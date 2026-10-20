पूर्वी चंपारण में BJP विधायक लालबाबू को ग्रामीणों ने घेरा, सड़क को लेकर तीखी बहस का वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, पताही। चिरैया के भाजपा विधायक लालबाबू प्रसाद को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों के सवालों का सामना करना पड़ा।

दुर्गापूजा के अवसर पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिरैया प्रखंड की खरतारी पंचायत में ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और पिछले दस वर्षों से सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई।

इस दौरान विधायक और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पूजा पंडालों के भ्रमण के दौरान फंसे विधायक

जानकारी के अनुसार, विधायक लालबाबू प्रसाद दुर्गापूजा के अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर रहे थे।

इसी दौरान खरतारी पंचायत के ग्रामीणों ने उन्हें रोककर अपनी समस्याएं बताईं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब वे पिछले दस वर्षों से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं, तो अब तक उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ?

ग्रामीणों का कहना था कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्या पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने विधायक से सवाल किया कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर जनप्रतिनिधि चुनती है, ताकि क्षेत्र का विकास हो और लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके। चुनाव के समय जनता से किए गए वादों का आखिर क्या हुआ?

लोगों ने कहा कि जब सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी वर्षों तक इंतजार करना पड़े, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। केवल आश्वासन, काम नहीं ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल बोर्ड लगाने और आश्वासन देने से विकास नहीं होगा। विकास का काम जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उनका कहना था कि जनता को अब सिर्फ भरोसा दिलाने के बजाय सड़क निर्माण जैसे जरूरी कार्यों को पूरा होते देखना है। ग्रामीणों की नाराजगी के बीच विधायक और लोगों के बीच बहस होती रही। इस दौरान ग्रामीण अपनी मांग पर जोर देते नजर आए और सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाते रहे। ग्रामीणों के इस रुख से यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई हो।

सड़क निर्माण का मामला सामने आने के बाद अब इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर संबंधित सड़क के निर्माण में देरी क्यों हो रही है और इसका समाधान कब तक होगा। जनता के बीच पहुंचने से नहीं पूरी होती जिम्मेदारी बिहार की राजनीति में विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। विपक्ष सरकार पर विकास कार्यों में सुस्ती का आरोप लगाता रहा है। वहीं, खरतारी पंचायत में ग्रामीणों की ओर से विधायक से सवाल पूछे जाने की घटना ने स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को लेकर जनता की नाराजगी को सामने ला दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल जनता के बीच पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान कराना भी जरूरी है। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना जनता के प्रति जवाबदेही का हिस्सा है।

विधायक और ग्रामीणों के बीच हुई बहस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क निर्माण और स्थानीय विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हालांकि, संबंधित सड़क की वर्तमान स्थिति, निर्माण में देरी के कारण और इस मामले में विधायक की ओर से दिए गए आधिकारिक आश्वासन की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में अब ग्रामीणों की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर लोगों की नजर रहेगी।