वीरगंज में शांति बहाल: सर्वदलीय बैठक में 5 बिंदुओं पर सहमति, कर्फ्यू हटाया गया

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। पर्सा जिलाअंतर्गत वीरगंज में समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव के बाद शांति एवं सौहार्द बहाल करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला प्रशासन कार्यालय, पर्सा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा निकायों के प्रमुखों की मौजूदगी में हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के सामाजिक व व्यापारिक संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा धर्मगुरुओं ने भाग लिया।

बैठक के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सर्वसम्मति बनी, जिस पर हिंदू-मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस सहमति के बाद प्रशासन ने एक दिन पूर्व, सोमवार को लगाए गए कर्फ्यू को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से हटा लिया। कर्फ्यू हटते ही शहर में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा। बाजार खुल गए हैं और आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो गया है।

इन पांच बिंदुओं पर बनी सहमति किसी अन्य देश अथवा नेपाल के अन्य जिलों में हुई धार्मिक या सामाजिक घटनाओं को लेकर वीरगंज में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जाएगा।

यदि किसी आंदोलन की आवश्यकता होती है, तो पूर्व में जिला प्रशासन कार्यालय से अनुमति लेकर प्रमुख जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपना अनिवार्य होगा।

धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सद्भाव समिति का गठन किया गया है, जिसमें दोनों समुदायों, राजनीतिक दलों, पत्रकार महासंघ तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सद्भाव समिति असामाजिक तत्वों एवं सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए संबंधित निकायों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

सभी पक्ष अपने-अपने समुदायों से अनुशासन, आत्मसंयम एवं शांति बनाए रखने की अपील करेंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बैठक में मीडियाकर्मियों से भी आग्रह किया गया कि समाचारों के प्रसारण एवं प्रकाशन में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले तथ्यों को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। किसी भी प्रकार की उकसाने वाली गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल ने बताया कि सर्वदलीय सहमति के बाद कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है तथा स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।