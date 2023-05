'...अपराधी जेल में रहेंगे या फिर मिट्टी में मिलेंगे', मोत‍िहारी में महागठबंधन सरकार पर बरसे बिहार के 'योगी'

Samrat Choudhary Lashed Out At Nitish Government In Motihari भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को यूपी के मुख्‍यमंत्री की तर्ज पर उनकी छवि‍ के अनुरूप बिहार के योगी के रूप में प्रोजक्‍ट कर चुके हैं।